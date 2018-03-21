РИАМО - 21 мар. Ученики шестых классов школ Подмосковья в среду написали региональную метапредметную диагностическую работу, результаты которой оценят посредством единой системы независимого тестирования, работа заняла полтора часа, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Сегодня, 21 марта 2018 года, шестиклассники Московской области написали региональную метапредметную диагностическую работу через единую Систему независимого тестирования. Система создана в рамках приоритетного проекта «Качество образования» для получения объективного и независимого результата оценки знаний школьников региона», - отмечается в сообщении.

Все ученики шестых классов писали работу одновременно в течение 90 минут. Результаты работы будут известны 28 марта, они не повлияют на успеваемость детей. По итогам учителя проведут работу над ошибками, выстроят траектории устранения пробелов в знаниях школьников.

Ответственным предоставлен доступ к ДИТ через Школьный портал, проверка ответов школьников Подмосковья пройдет в системе независимо: эксперты одной школы проверят работы учеников других школ, эксперту при этом будет недоступна информация о том, работы какой школы он проверяет.