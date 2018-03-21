РИАМО - 21 мар. Московский областной единый информационно-расчетный центр расширяет территорию обслуживания, с апреля МосОблЕИРЦ начнет работу на территории городского округа Ступино, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

На обслуживание МосОблЕИРЦ уже принято более 35 тысяч лицевых счетов – это порядка 70% от общего количества потребителей жилищно-коммунальных услуг на территории городского округа.

«Первые единые платежные документы МосОблЕИРЦ абоненты городского округа Ступино получат в мае с расчетами за апрель. Для удобства жителей в городском округе уже открыты два клиентских офиса МосОблЕИРЦ», - сказал Пестов.

В настоящее время МосОблЕИРЦ работает на территории 60 муниципальных образований Московской области и обслуживает свыше 2,4 миллиона лицевых счетов (порядка 87% от общего количества плательщиков за коммунальные услуги в регионе).

«Приоритетом в работе МосОблЕИРЦ, по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, является постоянное улучшение качества обслуживания абонентов. Для этого в первую очередь развиваются сервисы дистанционного обслуживания, через личный кабинет на сайте или мобильное приложение, что позволяет абонентам решать большинство вопросов без посещения офисов МосОблЕИРЦ», - подчеркнул Пестов.