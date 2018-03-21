РИАМО - 21 мар. Двадцать кошек погибли в результате возгорания квартиры по улице Гудкова, дом 11, в подмосковном Жуковском, сообщила РИАМО начальник отдела по взаимодействию со СМИ и общественными организациями администрации городского округа Юлия Сошкина.

«Был пожар, вещи собственника квартиры загорелись. И действительно при вскрытии квартиры обнаружили 20 кошек, которые погибли. Первая версия, что кошки отравились угарным газом», - сказала Сошкина.

Она отметила, что хозяйка квартиры не пострадала.