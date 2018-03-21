РИАМО - 21 мар. Пожарные тушат возгорание в частном доме в городском округе Щелково, площадь составляет 900 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

В среду в 12:42 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании в частном доме и кровли строения по адресу: Московская область, городской округ Щелково, улица Московская, дом 43.

«Площадь пожара составляет 900 квадратных метров. Частный дом деревяннобрусовой, 8х10 квадратных метров. Строение площадью 15х60 квадратных метров. Эвакуация не проводилась. В 13:20 – объявлен ранг пожара 1 «БИС». Дальнейшая информация уточняется», - говорится в сообщении.

Привлекаемые силы и средства: 12 единиц техники, 43 человека, в том числе от МЧС 18 человек, пять единиц техники.