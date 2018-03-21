РИАМО - 21 мар. В Подмосковье в основном периоде сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) примут участие 36,6 тысячи человек, около 2 тысяч человек сдадут ЕГЭ досрочно, сообщила РИАМО в среду министр образования Московской области Марина Захарова.

«Подмосковье готово к проведению досрочного периода ЕГЭ 2018 года. Около двух тысяч ребят сдадут экзамены в досрочный период, 36,6 тысячи - в основной», - сказала Захарова.

Она добавила, что в регионе есть все необходимое для проведения экзаменов максимально объективно и прозрачно.

В 2018 году досрочный период ЕГЭ пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая по 2 июля.