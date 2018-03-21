РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 мар. Первоклассники подмосковных Котельников 1 сентября смогут бесплатно поиграть в боулинг и покататься на аттракционах в торговом центре «Мега Белая Дача», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В среду глава Котельников Ирина Польникова провела встречу с предпринимателями в рамках проекта «Бизнес среда», который стартовал в городском округе в 2018 году в целях поддержки малого и среднего бизнеса. В рамках проекта к руководству муниципалитета со своими инициативами и предложениями обратились четыре представителя бизнеса. Подобные встречи с предпринимателями Польникова проводит традиционно по средам.

«Детям, которые 1 сентября 2018 года пойдут в первый класс в школы Котельников, планируется организовать бесплатное посещение парков компании «Космик» в торговом центре «Мега Белая Дача». С данной инициативой о сотрудничестве к главе Котельников в ходе встречи с предпринимателями обратились представители компании «Боулинг Космик»», – говорится в сообщении.

По словам представительницы компании «Космик» в Котельниках Алеты Кибизовой, их организация хочет сделать подарки для всех первоклассников городского округа.

«К 1 сентября каждому ребенку мы подарим игровые карточки, которыми можно будет воспользоваться в течение всего месяца в ТЦ «Мега Белая Дача». У нас есть лазертаг, боулинг, бильярд, квесты, виртуальная реальность, трехъярусный лабиринт, игровые детские аппараты, батут и многое другое», – сказала Кибизова.

Со своей стороны, Польникова поддержала данное предложение. Она также выразила надежду и на дальнейшие интересные совместные проекты.

«Предложение очень интересное и мы готовы его поддержать, сделать праздник нашим первоклассникам. В этом году в Котельниках ориентировочно в первый класс пойдут порядка 290 детей. Мы открыты для предпринимателей, готовы помогать и сотрудничать с бизнесом. Ждем интересных проектов, смелых инициатив и предложений», – отметила Польникова.