РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мар. В среду в центре Подольска образовалась двухкилометровая пробка, движение затруднено на улице Большая Серпуховская и на проспекте Ленина, сообщается в сервисе «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, по состоянию на 13:55 в центре Подольска образовалась пробка длиной более двух километров. Движение затруднено от поворота с улицы Карла Маркса на проспект Ленина и до дома №44 по улице Большая Серпуховская. На данном промежутке дороги средняя скорость движения составляет от 10 до 20 километров в час.

Помимо этого, движение затруднено на улицах Кирова, Стекольникова, Комсомольская, Революционный проспект, Железнодорожная, Вокзальная. В микрорайоне Климовск пробка образовалась на улицах Симферопольская, проспект 50 лет Октября, Театральная, Школьная и Красная.