РИАМО - 21 мар. Свыше 250 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости ввели в эксплуатацию на территории Подмосковья за два месяца, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«С начала 2018 года в Московской области было введено в эксплуатацию 254 тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости. Среди общего объема нежилых площадей – 106 тысяч квадратных метров введено из числа объектов общественного назначения. Хорошие показатели ввода также у производственных, логистических и административных помещений», - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр строительного комплекса региона Максим Фомин.

Он также выделил лидеров по вводу нежилых площадей среди муниципальных образований. В список лидеров попали городской округ Подольск, в котором построено более 35 тысяч квадратных метров, на втором месте Ленинский район, где введено в эксплуатацию свыше 34 тысяч квадратных метров, третье место занял городской округ Мытищи, в котором возведено более 28 тысяч квадратных метров коммерческих площадей.

Успешный рост возводимых объектов стал возможным из-за продуманной сбалансированной градостроительной политики, которая направлена на создание условий для привлечения в регион инвесторов, заинтересованных в строительстве объектов нежилого назначения, в том числе деловой недвижимости.

«Высокий уровень интереса бизнес-сообщества к реализации коммерческих проектов на территории Подмосковья во многом обусловлен оптимизацией административных процедур для получения градостроительной документации застройщиками, нацеленной на безбарьерное коммерческое строительство в Подмосковье», - добавляется в сообщении.