РИАМО - 21 мар. Условия медицинского страхования следует пересматривать для жителей Москвы, которые не проходят вовремя диспансеризацию, сообщил журналистам в среду заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

«Если человек не прошел технический осмотр, диспансеризацию вовремя, то я бы считал, что условия его медицинской страховки должны быть изменены. Но это не мне решать», - сказал Печатников.

Он отметил, что у человека должна быть ответственность за свое здоровье, поэтому необходимо вовремя проходить диспансеризацию.