РИАМО - 21 мар. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди гостинично-делового комплекса на территории бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ) на юге Москвы, семиэтажный деловой центр расположен на территории квартала «Парк легенд», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Комплекс расположен на территории спортивно-развлекательного квартала «Парк легенд» по адресу: улица Автозаводская, дом 23А, корпус 2, район Даниловский. Здание представляет собой многофункциональный комплекс, состоящий из 3-13-этажной гостиницы и 5-6-7-этажного делового центра. Здания будут соединены одно-двухэтажной торговой галереей. Общая площадь комплекса – 36,2 тысячи квадратных метров. Здесь разместятся торговая часть, офисная и гостиничная.

«В рамках первой очереди строительства введено семиэтажное здание делового центра площадью 12,8 тысячи квадратных метров. На соседней площадке уже начались подготовительные работы по сооружению гостиницы и торговой галереи», – сказал председатель комитета государственного строительного надзора Москвы Олег Антосенко.

Объект возводится за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Управляющая компания «ТЭН-Девелопмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Актив-ПремьерТраст».

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. К проверкам гостинично-делового комплекса на Автозаводской привлекаются специалисты центра экспертиз, которые проводят весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – отметил Антосенко.