РИАМО - 21 мар. Ассоциация застройщиков Московской области проведет 11 семинаров на выставке «Недвижимость от лидеров», которая откроется 29 марта в Москве, на семинарах расскажут о новых сервисах и продуктах, облегчающих приобретение квартир на первичном рынке, а также о юридических аспектах таких сделок, говорится в сообщении пресс-службы объединения.

«В рамках деловой программы Ассоциация застройщиков Московской области проведет 11 B2C-круглых столов, где выступят более 30 топ-менеджеров девелоперских компаний. Они расскажут, по каким критериям можно оценить надежность застройщика, как правильно составить договор купли-продажи или подписать акт приемки-передачи квартиры», - говорится в сообщении.

Основная цель семинаров – повысить юридическую грамотность покупателей недвижимости, а также рассказать о новых сервисах и продуктах, облегчающих приобретение и регистрацию квартир на первичном рынке.

«Сегодня купить квартиру можно практически в онлайн-режиме. У нас есть практика дистанционного оформления необходимого пакета документов для получения ипотечного кредита, когда клиенту из других регионов достаточно лишь иметь доступ к интернету», – сказал заместитель генерального директора ГК «Садовое кольцо» Сергей Кропанев.

В частности, директор по маркетингу компании «KASKAD Недвижимость» Ольга Магилина расскажет о критериях выбора квартиры и приведет полный перечень статей расходов покупателей, чтобы посетителям выставки было на что опереться при анализе своих возможностей. Начальник отдела правового обеспечения коммерческой деятельности ГК «Инград» Максим Деркач объяснит, как избежать скрытых комиссий банков при оформлении ипотечного кредита, и расскажет о юридических нюансах при заключении сделок по покупке квартиры с привлечением банковского финансирования.

В Москве в Гостином дворе 29 марта 2018 года стартует крупнейшая выставка-ярмарка «Недвижимость от лидеров». Экспозиционная площадь выставки составляет 13 тысяч квадратных метров, что позволит масштабно представить проекты ведущих девелоперских компаний. В дни работы выставки для посетителей будут действовать уникальные акции и скидки. Всего в мероприятии планирует принять участие более 200 девелоперских компаний, агентств недвижимости и банков.

Навигация по выставке разделена на несколько специализированных зон: «Новостройки Москвы и Московской области», «Все операции с вторичной недвижимостью», «Комфортное жилье», «Центр ипотечного кредитования», «Загородная и курортная недвижимость», «Зарубежная недвижимость», «Консультационный центр».