РИАМО – 21 мар. С 27 марта 2018 года все визовые центры Польши в России временно приостановят свою деятельность, передает в среду Газета.ru.

«Последний день приема документов в региональных визовых центрах был 20 марта. Последний день приема документов в Москве — 22 марта 2018 года», - говорится в сообщении.

Провайдер отметил, что с 21 марта региональные визовые центры будут работать только на выдачу готовых паспортов, а с 23 марта на выдачу готовых паспортов будет работать визовый центр в Москве.

Подача визовых заявлений с 23 марта возможна только через Консульский отдел посольства Республики Польша в Москве и только при условии предварительной регистрации, отметил провайдер.

«На сайте посольства Польши в России сообщается, что визовые заявления на имя польского консульского учреждения во всех визовых центрах московского округа с 27 марта временно не будут приниматься», - уточняется в сообщении.