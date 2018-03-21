РИАМО (БАЛАШИХА) – 21 мар. Во втором квартале 2018 года в микрорайоне Заря подмосковной Балашихи начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном, сообщил в среду на заседании совета депутатов начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Андрей Никитин.

«Во втором квартале 2018 года начнется строительство ФОКа с бассейном в микрорайоне Заря. Уже получено положительное заключение государственной экспертизы по проекту», – сказал Никитин.

На финансирование комплекса выделят более 263 миллионов рублей.