РИАМО - 21 мар. Пресс-служба АО «Воскресенские минеральные удобрения» завершила съемки третьей серии видеопроекта «Живая среда», рассказывающего о природоохранной деятельности ведущего предприятии химической промышленности Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы.

«Серия посвящена одной из наиболее интересных тем, связанных с круговоротом питательных веществ в природе, их роли для растений и человека. Авторы проекта «Живая среда. Почва» подробно рассказывают о том, как и где получают ценные природные ресурсы, которые служат основой для производства минеральных удобрений», - говорится в сообщении.

Во время работы над фильмом съемочная группа посетила Кольский полуостров, где осуществляется добыча фосфатного сырья, изучила технологические тонкости его промышленной переработки, а также понаблюдала за результатами использования выпущенных на предприятии минеральных удобрений в тепличных хозяйствах Подмосковья.

Итогом работы стал научно-просветительский фильм, в котором просто и доступно рассказывается о важной роли Воскресенского химкомбината в развитии сельского хозяйства и решении продовольственных вопросов.

«Зрителей ждут не только увлекательные редкие кадры, которые нам удалось сделать во время работы над заключительной серией трилогии «Живая среда». Важным его дополнением стали интересные комментарии экспертов, среди которых и представители научно-исследовательских институтов Московской области и Санкт-Петербурга, специалисты-химики и аграрии», – отметила куратор проекта, заместитель генерального директора АО «Воскресенские минеральные удобрения» по связям с общественностью Ирина Филатова.

Она уверена, что фильм станет важным и полезным источником информации для всех, кому интересна деятельность химкомбината, его промышленная, природоохранная и экономическая роль в жизни Подмосковья.

Фильм «Живая среда. Почва» будет транслироваться гостям предприятия на днях открытых дверей, в рамках экскурсий в музее истории и краеведения, на открытых уроках в воскресенских школах. Он также будет доступен для просмотра на канале «Живая среда. Воскресенск» на YouTube.