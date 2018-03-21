РИАМО - 21 мар. В Москве в первый поток обучения врачей по программе «Школа профессионального роста» вошли свыше 600 человек, сообщается в материалах к пресс-конференции заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова.

Проект («Шкода профессионального роста» - ред.) рассчитан на два потока, первый из которых реализуется с марта по июнь 2018 года, второй – с октября 2018 года по май 2019 года. Первая группа участников программы «Школы профессионального роста» включает более 600 человек», - говорится в сообщении.

«Школа профессионального роста» - образовательный проект департамента здравоохранения Москвы для молодых врачей. Специалисты могут получить больше практических знаний, связанных с их профессиональной специализацией и будущим местом работы. Все занятия проходят бесплатно.

«Практические и теоретические знания в «Школе профессионального роста» идут параллельно с основной учебой. К ним уже приступили студенты последних курсов и ординаторы двух ведущих медицинских вузов столицы: Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова», - отмечается в материале.

По программе студенты получают дополнительную ежемесячную стипендию в размере 25 тысяч рублей. После окончания обучения выпускники «Школы профессионального роста» должны будут в течение трех лет работать в одном из столичных учреждений здравоохранения.