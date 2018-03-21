РИАМО – 21 мар. Певица Алла Пугачева рассказала о проблемах со здоровьем из-за старения, пожелав хейтерам подольше не стареть ни душой, ни телом, сообщается на сайте «Комсомольской правды».
В минувшие выходные Пугачева и Максим Галкин голосовали на выборах президента в подмосковном Звенигороде. Фотографии и видео с избирательного участка, куда прибыли звезды, попали в Сеть. Хейтеры обругали певицу за то, что та одета в молодежном стиле, возмутились тем, почему она ходит в помещении в темных очках и так далее.
Она пожелала всем счастья и долгих лет жизни.
«Не старейте подольше ни душой, ни телом. Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни более важными, чем мое старение и немощь. Я все равно в последние дни своей жизни буду думать о детях и о вас, которые своими аплодисментами делали мою жизнь насыщенной и прекрасной. Больше я ничего комментировать не буду. Услышьте меня и поймите с одного раза. Живем дальше», - подытожила певица.
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