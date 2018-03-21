РИАМО – 21 мар. Певица Алла Пугачева рассказала о проблемах со здоровьем из-за старения, пожелав хейтерам подольше не стареть ни душой, ни телом, сообщается на сайте «Комсомольской правды».

В минувшие выходные Пугачева и Максим Галкин голосовали на выборах президента в подмосковном Звенигороде. Фотографии и видео с избирательного участка, куда прибыли звезды, попали в Сеть. Хейтеры обругали певицу за то, что та одета в молодежном стиле, возмутились тем, почему она ходит в помещении в темных очках и так далее.

«Люди добрые. Я старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей», - сказала Пугачева.

Она пожелала всем счастья и долгих лет жизни.

«Не старейте подольше ни душой, ни телом. Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни более важными, чем мое старение и немощь. Я все равно в последние дни своей жизни буду думать о детях и о вас, которые своими аплодисментами делали мою жизнь насыщенной и прекрасной. Больше я ничего комментировать не буду. Услышьте меня и поймите с одного раза. Живем дальше», - подытожила певица.