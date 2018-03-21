РИАМО – 21 мар. Министерство труда и социальной защиты России приступило к подготовке предложений по индексации пенсий выше инфляции, сообщает Газета.ru.

«Вы знаете о том, что задача поставлена — выйти на индексацию пенсий выше инфляции. Мы уже фактически с этого года приступили к реализации этой задачи», — сказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Он также добавил, что Минтруд РФ будет ориентироваться на утвержденную в 2013 году стратегию развития пенсионной системы. В данной стратегии указано, что к 2030 году уровень пенсий должен достичь 2,5-3 прожиточных минимума.