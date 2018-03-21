РИАМО - 21 мар. Абоненты Tele2 могут пользоваться Wi-Fi в метро без просмотра рекламы и без авторизации в течение двух месяцев, говорится в сообщении пресс-службы оператора.

«Tele2 – единственный оператор, абоненты которого получат доступ к сети Wi-Fi в метро без рекламы. Сервис реализован в партнерстве с «МаксимаТелеком» – оператором единого Wi-Fi-пространства в столичном транспорте», — говорится в сообщении.

Чтобы начать пользоваться Wi-Fi без рекламы и без авторизации, нужно набрать команду *946, получить SMS с промоссылкой. Получить и активировать ее можно до 19 апреля, после чего услуга Wi-Fi без рекламы будет доступна в течение двух месяцев.

«Московские абоненты – активные пользователи интернета, для них важно быть в сети 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Tele2 стремится сделать жизнь своих клиентов максимально комфортной», — отметил коммерческий директор «Tele2 Москва» Антон Кондратов.

Он добавил, что поэтому оператор выходит за рамки телеком-отрасли и создает неоператорские сервисы в партнерстве с другими бизнесами.