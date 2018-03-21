РИАМО - 21 мар. Второй год подряд Всемирный фонд дикой природы (WWF) запускает ежегодный конкурс «Столица часа Земли», итоги которого будут подведены 29 марта, сообщила журналистам в среду телеведущая Екатерина Андреева.

«В этом году акция «Столица часа Земли» проводится во второй раз, победитель 2017 года – Сургут <…>. Итоги конкурса этого года будут подведены 29 марта», — сказала Андреева.

По ее словам, чтобы принять участие в конкурсе, надо отметить свое участие в акции «Час Земли» на карте, которая есть на сайте Всемирного фонда дикой природы. Также надо предложить друзьям и всем знакомым сделать то же самое и завести сообщество в соцсетях, тем самым рассказать об этом конкурсе всем жителям.

Андреева отметила, что при подведении итогов конкурса «Столица часа Земли» будут учитываться соотношения числа отметок участников на карте и численность жителей города. Администрация города получит специальный кубок в виде глобуса, на котором будет выгравировано название города.

Всемирная акция «Час Земли» пройдет 24 марта с 20:30 до 21:30. Организаторы призывают в это время выключить свет и бытовые приборы. В Москве в акции будет задействовано более 1,9 тысячи зданий.

«Час Земли» – самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру, более 170 стран и около 7 тысяч городов.