РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 мар. В подмосковном Подольске в среду на улице Машиностроителей микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

«Я проезжал сегодня (21 мерта – ред.) по улице Машиностроителей в Подольске и около 12:45 на выезде со строительного рынка (ТК «Универсальный») увидел ДТП: стоял микроавтобус, а неподалеку автомобиль ВАЗ-2115. У отечественной машины оторвало задний бампер», – сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на 13:30 на данном промежутке автодороги образовалась пробка длиной около 300 метров. Движение затруднено от дома №44А по улице Машиностроителей до поворота в СНТ «ЗИО №3».