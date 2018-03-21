РИАМО - 21 мар. Международная экологическая акция «Час Земли», организованная Всемирным фондом дикой природы (WWF), пройдет в России под лозунгом «Голосуй за природу», сообщил журналистам в среду директор WWF России Игорь Честин.

«В этом году Всемирный фонд природы России выбрал для себя такую тему как «Голосуй за природу» и выбрал три направления, которые мы вынесли в качестве трех тем, которым мы хотели бы, чтобы избранный президент уделил особое внимание, – это сохранение защиты заповедников национальных парков, создание условий для быстрого развития возобновляемых источников энергии и цивилизованное решение проблемы мусора», - сказал Честин.

Он отметил, что акция «Час Земли» позволяет каждому участвующему человеку и организации ставить перед собой свои собственные цели и задачи.

Всемирная акция «Час Земли» пройдет 24 марта с 20:30 до 21:30. Организаторы призывают в это время выключить свет и бытовые приборы. «Час Земли» – самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру, более 170 стран и около 7 тысяч городов.