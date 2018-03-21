РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 мар. Жилищно-строительный кооператив «Маяк» в подмосковных Люберцах по предписанию Госжилинспекции Подмосковья оплатил более 1 миллиона рублей, который был должен за предоставление услуг водоканала и теплосети, сообщается на сайте ведомства.

«Проводя мониторинг осуществления расчетов и погашения задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, инспекторы установили, что в Люберцах ПЖСК «Маяк» несвоевременно оплачивал ресурсы, которые поставляли АО «Люберецкий водоканал» и АО «Люберецкая теплосеть». Предписали ликвидировать задолженность в течение полутора месяцев. Предписание исполнено. Оплата на общую сумму 1,15 миллиона рублей произведена», – говорится в сообщении.

Также задолженность погасил ЖСК «Космос» из Жуковского, который управляет домом №14 по улице Мясищева и который задолжал ПАО «Мосэнергосбыт». Полностью рассчитаться с энергетиками кооперативу пришлось после вмешательства Госжилинспекции.

«Без ликвидации долгов управляющих организаций перед ресурсоснабжающими организациями невозможно добиться стабильности и развития всей сферы жилищно-коммунального хозяйства. Госжилинспекция будет следить за своевременностью и полнотой расчетов, защищая права жителей на бесперебойное обеспечение качественными коммунальными услугами», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Он отметил, что улучшить ситуацию сможет рассматриваемый сейчас законопроект о переходе собственников жилья на прямые договоры с ресурсниками.