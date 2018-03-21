РИАМО - 21 мар. В течение пяти лет стажировки в зарубежных клиниках прошли более 1 тысячи медицинских работников Москвы, сообщается в материалах к пресс-конференции заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова.

«За последние пять лет стажировку прошли более 1 тысячи медицинских работников с таких странах как Израиль, Швейцария, Италия, Южная Корея, Германия, Бельгия, Мексика, Канада, Сингапур, Испания», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в 2017 году стажировки в зарубежных клиниках прошли 174 человека.