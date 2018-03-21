РИАМО - 21 мар. В Москве средняя заработная плата врачей по итогам января и февраля текущего года достигла 135 тысяч рублей, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

«Средняя зарплата московских врачей по итогам января и февраля достигла 135 тысяч, что соответствует указам президента Российской Федерации», - сказал Печатников.

Он добавил, что зарплата столичных врачей составляет 200% от среднего месячного дохода по Москве.

«В эту среднюю зарплату не входят главные врачи и администраторы. У нас главные врачи иногда получают гораздо больше», - отметил Печатников.

Он добавил, что у некоторых хирургов заработная плата в месяц может достигать 500 тысяч рублей.