РИАМО - 21 мар. Суд оштрафовал ООО «СЛАДКИЙ ДАВ» из подмосковного Дзержинского за воспрепятствование проведению проверки управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на предмет соблюдения требований законодательства РФ в сфере ветеринарии, карантина растений, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В адрес юрлица было направлено уведомление о сроках проведения мероприятия, необходимости прибытия законного представителя организации и копия распоряжения, в котором указан перечень документов, необходимых для проведения проверки, однако в назначенное время представитель организации не явился, необходимые документы для достижения целей и задач проверки не представил.

«По факту уклонения от проверки в отношении ООО «СЛАДКИЙ ДАВ» был составлен акт о противодействии проверке и протокол об административном правонарушении. Материалы дела направлены в судебный участок №121 Люберецкого судебного района. Решением мирового суда ООО «СЛАДКИЙ ДАВ» привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 20 тысяч рублей», - говорится в сообщении.