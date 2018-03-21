РИАМО - 21 мар. Власти Подмосковья проработают программы комфортного предоставления торговых площадей под магазины по франшизе «Фасоль», сообщил в среду заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

В среду в «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске открылась специализированная выставка METRO EXPO 2018, которая будет проходить до 23 марта. Выставка принимает более 350 экспонентов и 23 тысячи посетителей из 49 регионов. В рамках METRO EXPO запланировано более 500 мероприятий.

«Продвижение разных форматов METRO на подмосковным рынке, в первую очередь, это франшиза «Фасоль» - очень интересный проект с учетом тех условий, которые предлагает другой партнер Московской области - Сбербанк. Мы готовы предоставлять отдельные программы по предоставлению площадок и помещений под такие магазины», - сказал Буцаев журналистам.

Он отметил, что возможность получения кредита на открытие собственного дела в виде торговой точки по франшизе «Фасоль» - это пакетное решение, которое позволит инициатору проекта быстро пройти все процедуры и открыть новый магазин.

«Для нас это не только возможность развития альтернативной торговой сети в виде малой формы торговли, но и увеличение количества малого и среднего бизнеса, канал продвижения продукции малого и среднего бизнеса», - заключил Буцаев.