РИАМО - 21 мар. По итогам минувшей недели в Госадмтехнадзор Московской области поступило 794 обращения от жителей региона, при этом наметилась тенденция по увеличению количества муниципалитетов, из которых не поступают жалобы по содержанию и благоустройству территорий, сообщила в среду начальник надзорного ведомства Татьяна Витушева.

«Пласт муниципалитетов, из которых не поступают жалобы по содержанию и благоустройству территорий, увеличивается. Так, уже пять недель подряд в Госадмтехнадзор не поступают жалобы из Электрогорска, Шаховской и Молодежного; четыре недели подряд - из Черноголовки, Звездного городка; три недели подряд – из Павловского Посада», - сказала Витушева.

Она добавила, что во многом это происходит благодаря выстроенной работе инспекторов с лицами, отвечающими за благоустройство в муниципалитетах, а также быстрому решению проблемных вопросов без вмешательства надзорных органов.

«Инспекторы Госадмтехнадзора помогают всем ответственным лицам исполнять требование губернатора Московской области Андрея Воробьева о неукоснительном соблюдении областного законодательства в сфере благоустройства на территории всего региона», - подчеркнула Витушева.