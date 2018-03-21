РИАМО - 21 мар. Московская гонка ГТО стала одной из самых массовых, в ней приняли участие более 2 тысяч человек, сообщил РИАМО в среду депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.

Гонка прошла 17 марта в столичном парке «Сокольники». Следующая гонка пройдет уже в Санкт-Петербурге 29 апреля.

«Эта гонка стала одной из самых массовых: порядка 2 тысяч участников, 63 вуза и более 210 команд попробовали свои силы на 6 километровой трассе с 24 препятствиями», - сказал Щитов.

Он также добавил, что первое место в зачете среди вузов поделили РГУ нефти и газа имени Губкина, второе место НИУ МЭИ, третье место - Академия государственной противопожарной службы МЧС России.

Гонка ГТО – это состязание среди команд и индивидуальных участников, соревнующихся в прохождении трассы с препятствиями. Участникам предстоит преодолеть маршрут по пересеченной местности протяженностью около 5 километров, оборудованный 22 препятствиями. Каждое препятствие – стилизованная рубежная точка, связанная с историей и достопримечательностями Крыма. Задача участников – пройти гонку и преодолеть препятствия за минимальное время.