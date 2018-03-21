РИАМО - 21 мар. В приемный покой с жалобами на недомогание в подмосковном Волоколамске обратились четыре ребенка, им оказали необходимую помощь, сообщила РИАМО в среду уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Ранее ряд СМИ сообщал, что в подмосковном Волоколамске из-за распыления газового баллончика в школе пострадали более 20 учеников.

«По информации, предоставленной нам администрацией Волоколамского района, распыления газа из баллончика в школе №2 в городе Волоколамск не было», - сказала Мишонова.

По ее словам, за помощью в приемный покой обратились четверо детей с жалобами на недомогание. Им оказали необходимую медицинскую помощь. Учебный процесс не прерван.

«Родители по своему усмотрению могут забрать своих детей. Ситуация под контролем у администрации района и министерства образования Московской области», - добавила детский омбудсмен региона.