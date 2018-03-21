РИАМО - 21 мар. Столичные полицейские разыскивают 16-летнего Александра Митрофанова, который 19 марта ушел из дома на Домодедовской улице и не вернулся, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное разыскивает пропавшего без вести Митрофанова Александра Михайловича, 2001 года рождения, уроженца города Москвы. В 8:30 19 марта 2018 года он ушел из дома на Домодедовской улице и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении.

Приметы: славянской внешности, на вид 16-17 лет, рост 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, короткая стрижка. Имеет отек на губах и мешки под глазами. Был одет в зеленый пуховик и джинсы.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).