РИАМО - 21 мар. C 25 марта все экспрессы Белорусского и Савеловского направлений Московской железной дороги будут останавливаться на платформе «Окружная» для пересадки на МЦК, исключением станут экспрессы сообщением Москва - Большая Волга – Дубна, маршрут следования которых не будет изменен, говорится в сообщении пресс-службы ОАО «Центральная ППК».

«Назначение остановки на платформе «Окружная» даст возможность пассажирам экспрессов совершить пересадку на одноименную станцию МЦК и сократит время в пути для жителей Подмосковья. Таким образом, добраться до любой точки в городе можно будет значительно быстрее», - говорится в сообщении.

ОАО «Центральная ППК» находится в постоянном диалоге с пассажирами для улучшения качества обслуживания. На основе поступающих обращений принимается решение об изменении или корректировках графика движения.

«Пассажиры могут обратиться в компанию с предложением или комментариями через форму обратной связи на сайте, а также оставить сообщение в социальных сетях или написать на почту», - подчеркивается в материале.