РИАМО - 21 мар. Госадмтехнадзор Московской области продолжает оказывать методическую помощь административным комиссиям, рассматривающим материалы о нарушении гражданами норм и правил чистоты, порядка и благоустройства на территории Подмосковья, за неделю нарушители оплатили уже 20 штрафов, сообщила в среду начальник надзорного ведомства Татьяна Витушева.

«На сегодняшний день привлеченными к ответственности физическими лицами уже оплачены 20 из 45 назначенных комиссиями штрафов на сумму почти 34 тысячи рублей. Всего комиссиями с момента их создания вынесены постановления по 100 материалам. Еще свыше 900 находятся на рассмотрении», - сказала Витушева.

Кроме того, она положительно отметила работу комиссий Серпуховского и Солнечногорского районов, а также городских округов Дубна, Домодедово, Истра, Красногорск, Подольск и Серпухов.

«Именно в результате работы этих комиссий были оплачены штрафы по вынесенным ими постановлениям», - уточнила начальник надзорного ведомства.

Как пояснила Витушева, в соответствие с областным законодательством членами комиссий становятся муниципальные служащие органов местного самоуправления. Члены комиссий уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях и адресовать их в комиссии для принятия решения о привлечении к ответственности.

«Комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях в отношении физических лиц, а также садовых товариществ и гаражно-строительных кооперативов. Кроме этого, дела могут возбуждаться на основании материалов внештатных инспекторов Госадмтехнадзора и обращений в комиссии граждан», - добавила глава Госадмтехнадзора региона.

По ее словам, создание административных комиссий в муниципальных образованиях региона прошло в соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Воробьева.