РИАМО - 21 мар. Сотрудники полиции в подмосковном Подольске задержали ранее неоднократно судимого 39-летнего жителя города Лыткарино, подозреваемого в совершении грабежа, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Злоумышленник вошел в продуктовый магазин, расположенный на улице Правды, и, выстрелив несколько раз из пистолета в хозяина торговой точки, причинил ему телесные повреждения. После этого он похитил из кассы денежные средства и скрылся с места преступления», - говорится в сообщении.

Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали злоумышленника. По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время сотрудниками полиции проверяется причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории Московской области», - добавляется в материале.