РИАМО - 21 мар. Российские производители практически полностью закроют дефицит продовольствия в РФ в течение 3-5 лет, сообщил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

«У нас есть решимость насыщать по всем направлениям собственный рынок. У нас есть понимание, что еще 3-5 лет, и мы на 90% закроем весь дефицит продовольствия. Вопросы импортозамещения решатся практически на 100%», - сказал Ткачев в ходе открытия выставки METRO EXPO – 2018 в Красногорске.

Он отметил, что Россия никогда не была так близка к насыщению рынка собственными продуктами питания.

«Потребитель ждет наши товары - экологически чистые, полезные, приемлемые по цене. Это наша общая российская победа», - заключил Ткачев.

Выставка METRO EXPO будет проходить до 23 марта в «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске. Общая площадь экспозиции составляет около 21 тысячи квадратных метров. Выставка принимает более 350 экспонентов и 23 тысячи посетителей из 49 регионов. Также на METRO EXPO пройдет более 500 мероприятий.