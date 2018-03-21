РИАМО - 21 мар. Столичная система здравоохранения не испытывает существенного дефицита врачей, по состоянию на январь 2018 года в Москве задействовано свыше 120 тысяч медработников, сообщается в материалах к пресс-конференции заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова.

«Существенного дефицита врачей в московском здравоохранении не отмечается уже несколько лет. Существует определенная потребность в специалистах, которая ежегодно оценивается и определяется рядом мероприятий для ее устранения», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что по состоянию на 1 января 2018 года медицинскую помощь населению оказывали 121,5 тысяча медработников, из них 44,1 тысячи являются врачами.

«В целях заполнения имеющихся вакансий в медицинских организациях департаментом здравоохранения города Москвы осуществляется целевая подготовка врачей. В 2017 году в рамках целевой подготовки в медицинские вузы Москвы зачислены 395 человек», - добавляется в материалах.