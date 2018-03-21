РИАМО - 21 мар. Трое преступников попытались скрыться от полиции на востоке Москвы, в результате чего правоохранители применили оружие, один из злоумышленников ранен, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«В среду около 05:00 на Косинском шоссе, при задержании сотрудниками ППСП ОМВД России по району Косино- Ухтомский УВД ВАО Москвы троих граждан, подозреваемых в совершении кражи имущества из автомашины, последние оказали полицейским активное физическое сопротивление. Один из нападавших попытался завладеть огнестрельным оружием полицейского», - говорится в сообщении.

Сотрудник полиции в соответствии с федеральным законом «О полиции» применил табельное огнестрельное оружие. Подозреваемый получил огнестрельное ранение, ему оказана медицинская помощь.

По данному факту проводится проверка. Похищенное имущество изъято. Соучастники преступления доставлены в отдел полиции. В отношении них решается вопрос о возбуждении уголовного дела.