РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 мар. В подмосковном Подольске по предписаниям Госадмтехнадзора Московской области устранили около 300 нарушений, связанных с зимней уборкой, сообщила в среду начальник надзорного ведомства Татьяна Витушева.

В работе инспекторов Госадмтехнадзора остаются актуальными вопросы вывоза снега с внутриквартальных территорий и дорог, расчистки тротуаров и подходов от наледи, и очистки крыш от снежных масс. Особое внимание уделяется очистке территорий вблизи социально значимых объектов.

«За зимний период в рамках спецоперации «Снегопад» инспекторы Госадмтехнадзора проверили выполнение работ по уборке снега в городском округе Подольск более чем на 500 объектах. Около 300 нарушений зимней уборки по предписаниям Госадмтехнадзора было устранено. Всего с начала зимы по требованию инспекторов в округе стали безопаснее 90 дворовых территорий, а более 34 участков пешеходных дорожек, общей протяженностью свыше 13 километров, обработали противогололедными реагентами», – сказала Витушева.

Дорожными организациями были устранены нарушения и проведены работы по обработке реагентами опасных участков дорог, крутых спусков, эстакад, остановок общественного транспорта. Организациям, которые не выполнили свои обязанности по уборке, были выданы предписания об устранении нарушений и привлечении к административной ответственности.