РИАМО - 21 мар. В Московской области доля малого бизнеса превышает 30%, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Для нас и Сбербанк и Metro являются нашими стратегическими партнерами, наши крупнейшие налогоплательщики. Но что делает им особую честь, они дают дорогу огромному количеству малого бизнеса. Сегодня доля малого бизнеса в Подмосковье — 30-32%», - сказал Воробьев в ходе открытия выставки METRO EXPO.

Он отметил, что при этом объем малого бизнеса растет.

Выставка METRO EXPO будет проходить до 23 марта в «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске. Общая площадь экспозиции составляет около 21 тысячи квадратных метров. Выставка принимает более 350 экспонентов и 23 тысячи посетителей из 49 регионов. Также на METRO EXPO пройдет более 500 мероприятий.