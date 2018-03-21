РИАМО - 21 мар. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов, губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев открыли в среду специализированную выставку METRO EXPO 2018, передает корреспондент РИАМО.

Выставка будет проходить до 23 марта в «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске. Общая площадь экспозиции составляет около 21 тысячи квадратных метров. Выставка принимает более 350 экспонентов и 23 тысячи посетителей из 49 регионов. Также на METRO EXPO пройдет более 500 мероприятий.

«Большая честь находится на этой традиционной выставке. Очень приятно, что Игорь Иванович (Шувалов - ред.) и Александр Николаевич (Ткачев - ред.) нашли возможность присутствовать здесь в «Крокусе» в Подмосковье. Сбербанк и METRO дают дорогу огромному количеству малого бизнеса. Я поздравляю всех и хочу пожелать всему малому и среднему бизнесу процветания, полезных, добрых и интересных проектов. Мы будем оказывать максимальную поддержку», - сказал Воробьев в ходе торжественной церемонии открытия.

В свою очередь Ткачев отметил, что с каждым годом выставка расширяется, что говорит о развитии российской экономики, малый и средний бизнес движется вперед на внешние рынки. Большую роль в этом играют такие корпорации, как METRO.

«Хочу поздравить всех организаторов этой выстави. Это не просто выставка, это подведение итогов работы за прошедший год. Спасибо METRO и Сбербанку за их партнерство, что создаете новые сервисные возможности для малых предпринимателей. Мы переживали тяжелое время с санкциями, с контрсанкциями. Приходят современные компании с высоким качеством. Это невозможно без развития малого и среднего бизнеса. Впереди огромная дорога. Через год мы должны увидеть еще лучшие стандарты и решения, ландшафт бизнес-среды должен меняться очень быстро», - сказал Шувалов.