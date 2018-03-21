РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 мар. На территории городского округа Красногорск ремонт на переезде в районе платформы «Опалиха» пройдет в ночь с 21 на 22 марта, в районе платформы «Аникеевка» – с 22 на 23 марта, сообщил старший инспектор отдела транспорта, связи и дорожной деятельности администрации муниципалитета Антон Киселев.

«В ночь с 21 на 22 марта в районе платформы «Опалиха» и в ночь с 22 на 23 марта в районе платформы «Аникеевка» с 0:00 до 4:00 будут проводиться неотложные ремонтные работы рельсошпальной решетки с разборкой переездного настила», – сказал Киселев.

Он отметил, что во время ремонта автомобили смогут проезжать переезды по одной полосе движения.