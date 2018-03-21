РИАМО – 21 мар. Пенсионный фонд России собирается сократить штат сотрудников на 9 тысяч человек к 2022 году, сообщает в среду Газета.ru.

«Численность сотрудников фонда составляла в 2017 году 109 тысяч человек, а в период с 2018 по 2022 год их численность составит менее 100 тысяч человек», - отмечается в материалах ПФР, с которыми ознакомилось издание.

За период с 2013 по 2017 годы ПФР удалось сократить общие расходы на содержание фонда с 1,6% до 1,3%.

Ранее на сайте издания сообщалось, что ПФР сократит 20% сотрудников из-за внедрения цифровых технологий.