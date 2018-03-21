РИАМО - 21 мар. Региональная навигационно-информационная система в автобусах Подмосковья начнет работать в полномасштабном режиме в мае этого года, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В целях контроля транспортной работы в Московской области в настоящее время проводится покомпонентный ввод в эксплуатацию региональной навигационно-информационной системы (РНИС), которая позволяет в режиме онлайн контролировать своевременный выход автобусов на линии и следить за соблюдением расписания с точностью до минуты. Полномасштабный запуск РНИС запланирован на май», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что с помощью программного обеспечения станет возможным в режиме реального времени оценивать транспортную работу не только крупнейшего госперевозчика, но и других компаний, осуществляющих пассажирские перевозки.