РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 мар. Полицейские Управления МВД России по горокругу Подольск задержали подозреваемого в ограблении магазина с применением оружия, злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы, сообщается в группе «ГУ МВД России по Московской области» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники полиции УМВД России по горокругу Подольск задержали ранее неоднократно судимого 39-летнего жителя Лыткарина, подозреваемого в совершении грабежа.

«Установлено, что злоумышленник вошел в продуктовый магазин, расположенный на улице Правды, и, выстрелив несколько раз из пистолета в хозяина торговой точки, причинил ему телесные повреждения. После он похитил из кассы денежные средства и скрылся с места преступления. Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали подозреваемого», – говорится в сообщении.

По данному факту следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Мужчину заключили под стражу. В настоящее время полицейские проверяют причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории Московской области.