РИАМО - 21 мар. Мэр столицы Сергей Собянин и министр внутренних дел России Владимир Колокольцев открыли Центр оперативного управления ГУ МВД России по Москве, он находится на улице Петровка, сообщается на сайте столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Москва активно взаимодействует с министерством внутренних дел, с главным управлением внутренних дел по Москве. Вопрос безопасности столицы является одним из приоритетов деятельности правительства города. За последние годы мы ввели около десяти капитальных объектов для МВД. Еще около 170 объектов отремонтировано. Мы стараемся обновлять технику и информационные технологии ГУВД для того, что его работа была еще более эффективной», – сказал Собянин.

Мэр выразил благодарность работникам главного управления МВД России по Москве. По его словам, в городе преступность снижается. В этом, конечно, большая заслуга правоохранителей.

В период проведения в Москве чемпионата мира по футболу-2018 новый центр станет штабом по обеспечению безопасности в столице. Ежегодно в массовых мероприятиях в Москве принимают участие свыше 40 миллионов человек. Поэтому городу необходим такой современный штаб по обеспечению безопасности не только для проведения ЧМ-2018 по футболу, но и в дальнейшем.

«Новое здание возвели менее чем за два года. Строительство велось по индивидуальному проекту с учетом специфики работы МВД. В центре установлена специальная видео-стена размером 2,4 на 8,5 метра, куда будет транслироваться изображение с камер видеонаблюдения из любого района столицы. Это позволит осуществлять контроль и принимать оперативные меры при возникновении нештатных ситуаций», - уточняется в сообщении.

В помещениях созданы системы радиотехнической безопасности и защиты информации, получения и обработки данных. Есть даже вертолетная площадка, которая может использоваться в экстренных случаях. Для отдыха и спортивных занятий сотрудников оборудован универсальный трансформируемый спортивный зал с беговой дорожкой, боксерским рингом, тренажерным и борцовским залами.

Кроме того, обустроили боевой и интерактивный тир, медико-восстановительный центр. Подземная стоянка вмещает 53 машины. В здании имеются помещения для мероприятий с участием иностранных делегаций и телестудия.