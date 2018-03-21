РИАМО - 21 мар. По темпу прироста продолжительности жизни Москва является мировым лидером, сообщил журналистам в среду заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

«Москва - просто лидер по темпу прироста продолжительности жизни», - сказал Печатников.

Он добавил, что средняя ожидаемая продолжительность жизни по итогам 2017 года составила практически 78 лет. Также в прошлом году на 38% снизилась смертность в трудоспособном возрасте.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средняя продолжительность жизни жителей Москвы может достигнуть 80 лет в течение пяти лет. Интегральным результатом модернизации столичного здравоохранения в 2011-2017 годах стал рост средней ожидаемой продолжительности жизни москвичей с 74 до 77 лет.