РИАМО - 21 мар. Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области завершил проверку строительства пристройки на 275 мест к зданию школы в деревне Медвежьи Озера Щелковского района, работы идут по графику, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Заказчиком строительства выступает администрация Щелковского района. Планируемый срок окончания строительства – первый квартал 2019 года.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству фундаментной плиты и несущих стен подземной части здания. Отставаний от графика нет», - сообщил руководитель Главгосстройнадзора Руслан Тагиев.

Главгосстройнадзор проводит плановые проверки на объекте совместно с ГБУ «Мособлстройцнил» с целью проверки качества и безопасности строительства. Выявленные нарушения устраняются в установленные ведомством сроки.

Строители возводят учебный корпус переменной этажности (2-4), в котором разместятся учебные классы, лаборатории и мастерские, актовый зал, административные и вспомогательные помещения. Площадь объекта после завершения всех строительных работ составит 7794 квадратных метра.

На прилегающей территории школы будут оборудованы физкультурно-спортивная зона с беговыми дорожками, площадка для спортивных игр, установлено спортивное оборудование и игровые комплексы.

Кроме того, в здании будут установлены пандусы для маломобильных групп населения.