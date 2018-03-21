РИАМО - 21 мар. Выборы президента России прошли в Москве на высочайшем уровне, выборный процесс был прозрачным, зафиксировано всего два нарушения, сообщил журналистам в среду председатель Мосгордумы, заместитель руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в Москве Алексей Шапошников.

«Выборы в Москве прошли на высочайшем уровне, они были абсолютно транспарентны (прозрачны – ред.), законны, не был удален ни один наблюдатель с участка, не было принято никаких решений судов об удалении», - сказал Шапошников.

Он добавил, что было зафиксировано лишь два нарушения.

«За весь период наблюдений, с 7 утра до окончания подсчета, было зафиксировано всего лишь два нарушения на 7 миллионов голосующих, это результат, который не достигался никогда», - сказал Шапошников.

В России 18 марта прошли выборы президента страны. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.