РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 мар. Руководство администрации подмосковных Люберцы поблагодарило депутатский корпус городского округа за активную работу в подготовке и проведении выборов президента России, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Уважаемые депутаты! От имени главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого хочу поблагодарить весь депутатский корпус за ту работу, которую вы провели при подготовке и проведении выборов президента РФ, которые прошли 18 марта. Независимо от партийной принадлежности, все включились в работу», – сказала первый заместитель главы администрации горокруга Ирина Назарьева.

Она подчеркнула, что выборы, которые прошли, показали, что в городском округе Люберцы есть единая команда депутатов.

«Результаты явки у нас на уровне федеральной. Спасибо вам огромное за проделанную работу», – добавила Назарьева.

Председатель совета депутатов городского округа Люберцы Сергей Антонов присоединился к благодарностям, подчеркнув, что работу народных избранников можно было видеть и в СМИ, и в интернете.