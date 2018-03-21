РИАМО - 21 мар. В столице в среду ожидается снегопад, который уже обрушился на южную половину страны, сообщается на сайте «Метеовести».

Минувшей ночью очередной балканский циклон, приблизившись к юго-западным границам России, обрушил ненастье на южную половину России.

«Снег уже начался на юге Калужской, Тульской и Рязанской областей, а в послеполуденные часы пойдет в Москве, и в столице дорожный трафик осложнится», — говорится в сообщении.

Из-за этого циклона в Черноземье и в Саратовской области ожидается выпадение до 8 миллиметров осадков, не исключена гололедица, в Воронеже ожидается выпадение 10 миллиметров осадков.