РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 мар. В среду совет депутатов Балашихи принял решение о досрочном прекращении полномочий депутата Юрия Лагутина, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

«Нам поступило заявление от Лагутина Юрия Вячеславовича (депутат совета депутатов – ред.) о досрочном сложении полномочий по собственному желанию», – сообщил председатель совета Геннадий Попов.

Депутаты поддержали проект, отметив успешную работу Лагутина в совете. Также на заседании было принято решение о награждении экс-депутата почетной грамотой.

Юрий Лагутин был избран депутатом совета депутатов Балашихи 26 апреля 2015 года, он возглавлял комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, жилому фонду, транспорту и связи.